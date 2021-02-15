Курс долара на міжбанку наблизився до рівня 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 9 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 33,96 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9700 - 27,9900 грн/долар, євро 33,9499 - 33,9742 грн/євро, російський рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Нагадаємо, 12 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8800 - 27,9000 грн/долар, євро 33,7152 - 33,7394 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3770 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 27,844 гривень за 1 долар (+0,0056 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.