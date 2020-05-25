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Курс доллара на межбанке приблизился к психологической отметке

Новости » Экономика     25.05.2020 - 10:54
Курс доллара на межбанке приблизился к психологической отметке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар движется к уровню 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 26,90 гривен за доллар, курс в покупке - 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,2372 - 29,2645 грн/евро, российский рубль 0,3748 - 0,3756 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9700

26,9000

EUR/UAH

29,2372

29,2645

RUB/UAH

0,3748

0,3756

Курс доллара на межбанке приблизился к психологической отметке

Торги по доллару на межбанке 22 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,8600 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,2612 - 29,3048 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3750 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар.

Аналитики прогнозируют, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в течение прошлой недели.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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