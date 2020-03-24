Курс долара на міжбанку знову наблизився до психологічної позначки

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

До закриття торгів курс повернувся до позначки в 28 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 24 березня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії виріс на 34 копійки до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,92 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 35 копійок до 30,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9900 грн/долар, євро 30,1200 - 30,1900 грн/євро, російський рубль 0,3550 - 0,3562 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9200 27,9900 EUR/UAH 30,1200 30,1900 RUB/UAH 0,3550 0,3562

Нагадаємо, 23 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,5800 - 27,6500 грн/долар, євро 29,7753 - 29,8481 грн/євро, російський рубль 0,3456 - 0,3467 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 24 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 28,27 гривень за долар, курс євро виріс на 13 копійок до 30,43 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,58 - 23 березня), продажу - 28,27 (28,37 - 23 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,48 (29,27 - 23 березня), продажу - 30,43 (30,30 - 23 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,09 (3,10 - 23 березня), продажу 3,64 (3,67 - 23 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 34 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,7728 гривень за 1 долар (-0,3398 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 28,1126 гривень за 1 долар.