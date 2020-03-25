Курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку

Курс доллара на межбанке в продаже 25 марта 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 28,05 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,30 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9900 - 28,0500 грн/доллар, евро 30,2459 - 30,3080 грн/евро, российский рубль 0,3529 - 0,3539 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9900 28,0500 EUR/UAH 30,2459 30,3080 RUB/UAH 0,3529 0,3539

Напомним, 24 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9900 грн/доллар, евро 30,1200 - 30,1900 грн/евро, российский рубль 0,3550 - 0,3562 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 25 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,31 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 30,50 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,67 (27,54 - 24 марта), продажи - 28,31 (28,27 - 24 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,64 (29,48 - 24 марта), продажи - 30,50 (30,43 - 24 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,09 - 24 марта), продажи 3,67 (3,64 - 24 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9552 гривен за 1 доллар (+0,1824 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,7728 гривен за 1 доллар.