Курс доллара на межбанке прекратил снижение

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,09 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,5500 - 26,5700 грн/доллар, евро 29,0722 - 29,0914 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5500 26,5700 EUR/UAH 29,0722 29,0914 RUB/UAH 0,3665 0,3669

Напомним, 19 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5450 - 26,5750 грн/доллар, евро 29,0216 - 29,0544 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3661 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,51 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 26,5159 гривен за 1 доллар (-0,0551 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 26,5710 гривен за 1 доллар.

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает значительных колебаний курса доллара к гривне после завершения правительственного карантина.