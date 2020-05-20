Курс долара на міжбанку припинив зниження

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,57 гривень за долар, курс купівлі до 26,55 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 29,09 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,5500 - 26,5700 грн/долар, євро 29,0722 - 29,0914 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5500 26,5700 EUR/UAH 29,0722 29,0914 RUB/UAH 0,3665 0,3669

Нагадаємо, 19 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5450 - 26,5750 грн/долар, євро 29,0216 - 29,0544 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3661 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,51 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 26,5159 гривень за 1 долар (-0,0551 грн). При цьому курс долара на 19 травня становить 26,5710 гривень за 1 долар.

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,7 грн.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) не чекає значних коливань курсу долара до гривні після завершення урядового карантину.