Курс долара на міжбанку 16 липня знизився до 26,20 гривень/долар

Євро подорожчав на 14 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 16 липня 2018 року знизився на 5 копійок - до 26,20 грн/дол, курс купівлі знизився на 6 копійок - до 26,18 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок - до 30,69 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1750-26,1950, євро 30,6692-30,6874 грн/євро, російський рубль 0,4201-0,4207 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1750 26,1950

EUR/UAH 30,6692 30,6874

RUB/UAH 0,4201 0,4207

Нагадаємо, 13 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2350-26,2450, євро 30,5427-30,5518 грн/євро, російський рубль 0,4212-0,4217 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем трохи послабив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2623,3225 гривні за 100 доларів (+0,518); 3054,3344 гривні за 100 євро (-3,3311); 4,2112 гривні за 10 рублів (-0,0051).

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 липня 2018 року, 11:20 курс долара на продажу знизився на 1 копійку - до 26,31 гривень, курс купівлі долара підвищився на 4 копійки - до 26,13 гривень за долар. Порівняно з даними 13 липня курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,89 гривень за євро.