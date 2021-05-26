Курс доллара на межбанке снова поднялся выше уровня 27,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 26 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,56 гривен за доллар, курс в покупке до 27,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,70 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 25 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,4850 - 27,5050 грн/доллар, евро 33,6636 - 33,6853 грн/евро, российский рубль 0,3747 - 0,3751 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5450 - 27,5650 грн/доллар, евро 33,6902 - 33,7092 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,54 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 27,5461 гривен за 1 доллар (+0,0908 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 27,4553 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.