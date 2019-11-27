Курс доллара на межбанке поднялся выше 24 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 27 ноября 2019 года вырос на 3 копейки до 24,03 гривен за доллар, курс в покупке до 24,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился -26,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,0100 - 24,0300 грн/доллар, евро 26,3988 - 26,4264 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0100 24,0300 EUR/UAH 26,4013 26,4288 RUB/UAH 0,3751 0,3756

Напомним, 26 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,3988 - 26,4264 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 25 ноября курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,07 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,89 (23,90 - 26 ноября), продажи - 24,07 (24,08 - 26 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,20 (26,21 - 26 ноября), продажи - 26,54 (26,56 - 26 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 26 ноября), продажи 3,80 (3,81 - 26 ноября) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 29,98 гривен за доллар, не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2398,4391 гривен за 100 долларов (+0,1689 гривен).