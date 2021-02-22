Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 22 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,86 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8600 - 27,8850 грн/доллар, евро 33,8387 - 33,8691 грн/евро, российский рубль 0,3738 - 0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс вырос 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 февраля установлен на таком уровне: 27,9304 гривен за 1 доллар (+0,0836 грн). При этом курс доллара на 22 февраля составляет: 27,8468 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.