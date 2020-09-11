Курс доллара на межбанке поднялся к уровню 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 11 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 33,10 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9300 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,0719 - 33,1046 грн/евро, российский рубль 00,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9300 27,9600 EUR/UAH 33,0719 33,1046 RUB/UAH 0,3729 0,3735

Отметим, торги по доллару на межбанке 10 сентября 2020 года закрылись в диапазоне: 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 33,1442 - 33,1653 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 сентября установлен на таком уровне: 27,9003 гривен за 1 доллар (+0,0657 грн). При этом курс доллара на 4 сентября составляет 27,8346 гривен за 1 доллар.