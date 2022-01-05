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Курс доллара вырос до максимума за полгода

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Украина, Среда 05 января 2022 15:45
Курс доллара вырос до максимума за полгода Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс вырос на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,4551 гривен за 1 доллар (+0,1575 грн). При этом курс доллара на 5 января составляет: 27,2976 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос до максимума за полгода

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за полгода. Выше курс был только 25 июня 2021 года - 27,4589 гривен за доллар.

Курс доллара вырос до максимума за полгода

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,44 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,01 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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