Курс доллара на межбанке поднялся до уровня 27,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 25 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,50 гривен за доллар, курс в покупке до 27,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,68 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, торги по доллару на межбанке 24 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,4350 - 27,4550 грн/доллар, евро 33,5283 - 33,5527 грн/евро, российский рубль 0,3722 - 0,3726 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4850 - 27,5050 грн/доллар, евро 33,6636 - 33,6853 грн/евро, российский рубль 0,3747 - 0,3751 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 27,4553 гривен за 1 доллар (+0,0272 грн). При этом курс доллара на 25 мая составляет 27,4281 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.