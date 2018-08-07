Курс доллара на межбанке 7 августа снизился до 27,12 гривен/доллар

Евро подорожал на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 7 августа 2018 года снизился на 9 копеек - до 27,04 грн/долл, курс в покупке также снизился на 9 копеек - до 27,00 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек - до 31,37 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0350 грн/долл, евро 31,3393 - 31,3714 грн/евро, российский рубль 0,4254 - 0,4262 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0050 27,0350

EUR/UAH 31,3393 31,3714

RUB/UAH 0,4254 0,4262

Напомним, 6 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1200 , евро 31,2699 - 31,2991 грн/евро, российский рубль 0,4250 - 0,4257 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 8 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 августа, усилил курс гривны до 27,02 гривен за доллар. Доллар подешевел на 29 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 августа 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 12 копеек - до 27,32 гривен за доллар, курс покупки доллара снизился на 7 копеек - до 27,03 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 августа курс евро в продаже снизился на 15 копеек - до 31,73 гривен за доллар.