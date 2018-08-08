Курс долара на міжбанку піднявся до 27,04 гривень/долар

Курс євро в продажу на міжбанку знизився на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 14:45 8 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився і становить 27,04 грн/дол, курс купівлі склав 27,00 грн/дол. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок - до 31,33 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,9400 - 26,9700 грн/долар, євро 31,2961 - 31,3283 грн/євро, російський рубль 0,4238 - 0,4246 грн/рубль.

Станом на 14:45 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0000 27,0400

EUR/UAH 31,2768 31,3231

RUB/UAH 0,4169 0,4178

Нагадаємо, 7 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0350 грн/дол, євро 31,3393 - 31,3714 грн/євро, російський рубль 0,4254 - 0,4262 грн/рубль.

Національний банк України на 8 серпня 2018 року посилив курс гривні по відношенню до американського долара до 27,02 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2702,1054 гривні за 100 доларів (-29,0672);

3134, 9827 гривні за 100 євро (+3,1677).