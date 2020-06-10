Курс доллара на межбанке перешел к снижению

Курс доллара на межбанке в продаже 10 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,60 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,22 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6450 - 26,6650 грн/доллар, евро 30,2447 - 30,2674 грн/евро, российский рубль 0,3878 - 0,3883грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5750 26,6000 EUR/UAH 30,1998 30,2282 RUB/UAH 0,3861 0,3866

Торги по доллару на межбанке 9 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6450 - 26,6650 грн/доллар, евро 30,2447 - 30,2674 грн/евро, российский рубль 0,3878 - 0,3883грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 10 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,75 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек до 30,25 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,49 - 9 июня), продажи - 26,75 (26,72 - 9 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,73 (29,60 - 9 июня), продажи - 30,25 (30,11 - 9 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,41 - 9 июня), продажи 3,88 (3,88 - 9 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар.

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 июня установлен на таком уровне: 26,6367 гривен за 1 доллар (-0,0045 грн). При этом курс доллара на 10 июня составляет 26,6412 гривен за 1 доллар.