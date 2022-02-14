Курс долара на міжбанку за один день зріс на 45 копійок
Курс долара на міжбанку у продажу 14 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 45 копійок до 28,51 гривень за долар, курс в покупці до 28,49 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 32 копійки до 32,27 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,4950 - 28,5150 грн/долар, євро 32,2534 - 32,2761 грн/євро, російський рубль 0,3719-0,3725 грн/рубль.
Нагадаємо, 11 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,0400 - 28,0600 грн/долар, євро 31,9347 - 31,9575 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,53 гривень за долар. Курс зріс на 50 копійок порівняно з попереднім банківським днем.