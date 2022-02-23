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Курс доллара на межбанке обновил семилетний максимум

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 23 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 42 копейки до 29,48 гривен за доллар, курс в покупке до 29,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 43 копейки до 33,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 29,4300 - 29,4800 грн/доллар, евро 33,3539 - 33,4096 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3667 грн/рубль.

Выше курс на межбанке был только в конце февраля 2015 года - около 30 гривен за доллар.

Напомним, 22 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 29,0450 - 29,0650 грн/доллар, евро 32,9544 - 32,9771 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс вырос на 27 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен.

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