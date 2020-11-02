Курс доллара на межбанке обновил максимум с начала года

Фото: курс доллара продолжает расти (РБК-Украина)

Евро откатывается до отметки 33 гривны

На открытии межбанковского валютного рынка 2 ноября 2020 года курс доллара года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся еще на одну копейку - до 28,53 гривен, в покупке - до 28,51 гривен. При этом курс евро опустился на 11 копеек - до 33,19 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне 28,5100 - 28,5300 грн/доллар, евро 33,1713 - 33,1946 грн/евро, российский рубль 0,3532 - 0,3536 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 30 октября торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 28,5000 - 28,5200 грн/доллар, евро 33,2794 - 33,3028 грн/евро, российский рубль 0,3589 - 0,3593 грн/рубль.

Курс Нацбанка

На 2 ноября Национальный банк Украины поднял официальный курс до отметки 28,45 гривен за доллар. Это на две копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем и является новым двухлетним максимумом.

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября составляет 28,4507 гривен за 1 доллар (+0,0124 грн). Таким образом, он вырос до максимума более чем за два года. Выше данной отметки курс доллара был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.

Прогноз на начало ноября

На этой неделе ожидается умеренный рост курса доллара. Как рассказал в комментарии РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, доллар на межбанке может торговаться около 28,6 грн, а наличный доллар в банках - около 28,5/28,7 грн.