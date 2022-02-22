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Курс доллара на межбанке обновил максимум с конца января

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 22 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 45 копеек до 29,06 гривен за доллар, курс в покупке до 29,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 55 копеек до 32,97 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 29,0450 - 29,0650 грн/доллар, евро 32,9544 - 32,9771 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3675 грн/рубль.

Курс доллара поднялся выше 29 гривен второй раз с начала года. На этом же уровня доллар находится 27 января, когда усилилась угроза войны России против Украины.

Напомним, 21 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,5950 - 28,6150 грн/доллар, евро 32,4067 - 32,4293 грн/евро, российский рубль 0,3596 - 0,3601 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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