Курс доллара на межбанке немного вырос после падения накануне

Курс доллара на межбанке в продаже 9 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,25 гривен за доллар, курс в покупке до 28,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 33,35 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2350 - 28,2500 грн/доллар, евро 33,3427 - 33,3519 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3672 грн/рубль.

Отметим, 8 октября торги по доллару торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2150 - 28,2350 грн/доллар, евро 33,1328 - 33,1563 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября установлен на таком уровне: 28,2098 гривен за 1 доллар (-0,0738 грн). При этом курс доллара на 9 октября составляет 28,2836 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается четвертый день подряд после длительного роста.