Курс доллара на межбанке немного снизился в начале недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6600 - 26,6800 грн/доллар, евро 31,2348 - 31,2556 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3647 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.