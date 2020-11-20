Курс доллара на межбанке немного снизился после резкого роста

Курс доллара на межбанке в продаже 20 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,61 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3100 - 28,32500 грн/доллар, евро 33,6011 - 33,6189 грн/евро, российский рубль 0,3716 - 0,3720 грн/рубль.

Отметим, 18 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,330 - 28,3500 грн/доллар, евро 33,5259 - 33,5437 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3713 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 28,3553 гривен за 1 доллар (+0,0981 грн). При этом курс доллара на 20 ноября составляет 28,2572 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд после трех дней снижения.