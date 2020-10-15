Курс доллара на межбанке немного снизился после роста

Курс доллара на межбанке в продаже 15 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 28,345 гривен за доллар, курс в покупке до 28,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,15 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3300 - 28,3450 грн/доллар, евро 33,1404 - 33,1579 грн/евро, российский рубль 0,3624 - 0,3627 грн/рубль.

Отметим, 13 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3300 - 28,3500 грн/доллар, евро 33,3047 - 33,3225 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне: 28,3365 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 15 октября составляет 28,3164 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд после небольшого снижения на прошлой неделе.