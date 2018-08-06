Курс доллара на межбанке немного снизился

Евро подешевел на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 6 августа 2018 года в 13:25 в сравнении с показателем закрытия последней сессии снизился на 1 копейку - 27,11 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек - до 31,29 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,1300 - 27,1600 грн/доллар, евро 31,3541 - 31,3888 грн/евро, российский рубль 0,4268 - 0,4275 грн/рубль.

По состоянию на 13:25 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,0800 27,1100

EUR/UAH 31,2638 31,2957

RUB/UAH 0,4253 0,4262

Напомним, 3 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000-27,1250, евро 31,3709-31,3944 грн/евро, российский рубль 0,4279-0,4285 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 6 августа 2018 ослабил курс гривны до 27,09 гривен за доллар. Официальный курс установлен на таком уровне:

2709,2701 гривны за 100 долларов (+8,0834);

3139,5022 гривны за 100 евро (+1,5336).