Курс доллара на межбанке немного снизился

Курс евро снизился на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 11:19 1 августа 2018 года снизился на 1 копейку и составил 26,96 грн/долл, курс в покупке вырос на 1 копейку - до 26,93 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек - до 31,50 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,9300 - 26,9650 грн/доллар, евро 31,4623 - 31,5032 грн/евро, российский рубль 0,4302 - 0,4310 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,9300 26,9650

EUR/UAH 31,4623 31,5032

RUB/UAH 0,4302 0,4310

Напомним, 31 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9700, евро 31,5179 - 31,5737 грн/евро, российский рубль 0,4301 - 0,4312 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 1 августа 2018 года ослабил курс гривны до 26,87 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 686,6717 гривны за 100 долларов (+11,1503);

3 153,0779 гривны за 100 евро (+26,9987);

4,3090 гривны за 10 рублей (+0,0473).