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Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,80 грн/доллар

Новости » Финансы    23.11.2018 - 13:35
Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,80 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 23 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки - 27,80 грн/доллар, в покупке - до 27,78 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,63 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8000 - 27,8200 грн/доллар, евро 31,7281 - 31,7481 грн/евро, российский рубль 0,4237 - 0,4242 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7800    27,8000

EUR/UAH     31,5108    31,5335

RUB/UAH     0,4218       0,4223

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,80 грн/доллар

Напомним, 22 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7600 - 27,7800  грн/доллар, евро 31,6575 - 31,6775 грн/евро, российский рубль 0,4237 - 0,42425 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 2774,5837 гривен за 100 долларов (-2,9061 гривен).

Курс доллара на межбанке вырос до 27,82 грн/доллар Курс доллара на межбанке вырос до 27,78 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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