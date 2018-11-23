Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,80 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 23 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки - 27,80 грн/доллар, в покупке - до 27,78 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,63 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8000 - 27,8200 грн/доллар, евро 31,7281 - 31,7481 грн/евро, российский рубль 0,4237 - 0,4242 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7800 27,8000

EUR/UAH 31,5108 31,5335

RUB/UAH 0,4218 0,4223

Напомним, 22 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6575 - 31,6775 грн/евро, российский рубль 0,4237 - 0,42425 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 2774,5837 гривен за 100 долларов (-2,9061 гривен).