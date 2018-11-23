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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,80 грн/долар

Новини » Фінанси    23.11.2018 - 13:35
Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,80 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара росте на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 23 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки - 27,80 грн/долар, купівлі - до 27,78 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 31,63 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8000 - 27,8200 грн/долар, євро 31,7281 - 31,7481 грн/євро, російський рубль 0,4237 - 0,4242 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7800    27,8000

EUR/UAH     31,5108    31,5335

RUB/UAH     0,4218       0,4223

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,80 грн/долар

Нагадаємо, 22 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6575 - 31,6775 грн/євро, російський рубль 0,4237 - 0,42425 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 2774,5837 гривень за 100 доларів (-2,9061 гривень).

 

Курс долара на міжбанку виріс 27,82 грн/долар Курс долара на міжбанку виріс до 27,78 грн/долар
Теми: Курс долара
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