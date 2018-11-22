Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,74 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара стабилен на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 22 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку - 27,74 грн/доллар, в покупке - до 27,73 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,65 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 31,6149 - 31,6377 грн/евро, российский рубль 0,4225 - 0,4230 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7300 27,7450

EUR/UAH 31,6399 31,6542

RUB/UAH 0,4228 0,4233

Напомним, 21 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7350 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6040 - 31,6240 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 2777,4898 гривен за 100 долларов (+1,1023 гривен).