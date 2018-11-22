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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,74 грн/долар

Новини » Фінанси    22.11.2018 - 13:43
Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,74 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара стабільний на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 22 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку - 27,74 грн/долар, купівлі - до 27,73 грн/долар. Курс євро у продажу зріс на 3 копійки до 31,65 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 31,6149 - 31,6377 грн/євро, російський рубль 0,4225 - 0,4230 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7300    27,7450

EUR/UAH     31,6399    31,6542

RUB/UAH     0,4228       0,4233

Нагадаємо, 21 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6040 - 31,6240 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 листопада встановлено на такому рівні: 2777,4898 гривень за 100 доларів (+1,1023 гривень).

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Теми: Курс долара
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