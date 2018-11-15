Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,79 грн/доллар

Курс доллара растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:50 15 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,79 грн/доллар, в покупке до 27,77 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,5020 - 31,5219 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4177 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,7900

EUR/UAH 31,4106 31,4332

RUB/UAH 0,4167 0,4173

Напомним, 14 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,8100 - 27,8200 грн/доллар, евро 31,5087 - 31,5257 грн/евро, российский рубль 0,4144 - 0,4150 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,83 грн/доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 2783,9406 гривен за 100 долларов (-7,8756 гривен).