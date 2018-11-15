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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,79 грн/долар

Новини » Фінанси    15.11.2018 - 13:38
Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,79 грн/долар

Курс долара росте на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:50 15 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,79 грн/долар, купівлі до 27,77 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 31,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 31,5020 - 31,5219 грн/євро, російський рубль 0,4171 - 0,4177 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7700    27,7900

EUR/UAH     31,4106    31,4332

RUB/UAH     0,4167       0,4173

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,79 грн/долар

Нагадаємо, 14 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,8100 - 27,8200 грн/долар, євро 31,5087 - 31,5257 грн/євро, російський рубль 0,4144 - 0,4150 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 листопада, встановлено на такому рівні: 2783,9406 гривень за 100 доларів (-7,8756 гривень).

НБУ знизив довідковий курс долара до 27,77 грн/долар Готівковий курс долара знизився ще на 5 копійок
Теми: Курс долара
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