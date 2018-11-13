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Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,92 грн/доллар

Новости » Финансы    13.11.2018 - 13:36
Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,92 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 13 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,92 грн/доллар, в покупке - 27,90 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9100 - 27,9400 грн/доллар, евро 31,3736 - 31,4073 грн/евро, российский рубль 0,4122 - 0,4129 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9000    27,9250

EUR/UAH     31,3819    31,4072

RUB/UAH     0,4116       0,4122

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,92 грн/доллар

Напомним, 12 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,9000 - 27,9200 грн/доллар, евро 31,4321 - 31,4575 грн/евро, российский рубль 0,4124 - 0,4130 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,90 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 2789,1641 гривен за 100 долларов (+1,2096 гривен).

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Темы: Курс доллара
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