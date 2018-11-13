Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,92 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара росте на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 13 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,92 грн/долар, купівлі - 27,90 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 31,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9100 - 27,9400 грн/долар, євро 31,3736 - 31,4073 грн/євро, російський рубль 0,4122 - 0,4129 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9000 27,9250

EUR/UAH 31,3819 31,4072

RUB/UAH 0,4116 0,4122

Нагадаємо, 12 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,9000 - 27,9200 грн/долар, євро 31,4321 - 31,4575 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4130 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 2789,1641 гривень за 100 доларів (+1,2096 гривень).