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Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,91 грн/доллар

Новости » Финансы    12.11.2018 - 14:00
Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,91 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:50 12 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,91 грн/доллар, в покупке вырос до 27,89 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8800 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,3594 - 31,3903 грн/евро, российский рубль 0,4125 - 0,4133 грн/рубль.

По состоянию на 13:50 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8900    27,9100

EUR/UAH     31,3985    31,4099

RUB/UAH     0,4116       0,4122

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,91 грн/доллар

Напомним, 9 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,8550 - 27,8800 грн/доллар, евро 31,5931 - 31,6187 грн/евро, российский рубль 0,4128 - 0,4134 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 2789,1641 гривен за 100 долларов (-3,5093 гривен).

НБУ понизил справочный курс доллара до 27,89 грн/доллар Евро подешевел на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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