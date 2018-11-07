Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,91 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара падает на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 7 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,91 грн/доллар, в покупке снизился до 27,89 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 32,07гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8800 - 27,9000 грн/доллар, евро 31,9755 - 31,9985 грн/евро, российский рубль 0,4221 - 0,4226 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8900 27,9150

EUR/UAH 32,0539 32,0799

RUB/UAH 0,4233 0,4240

Напомним, 6 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,93 - 27,95 грн/доллар, евро 31,8904 - 31,9105 грн/евро, российский рубль 0,4234 - 0,4240 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,95 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 ноября установлен на таком уровне: 2795,584 гривен за 100 долларов (-5,9473 гривен).