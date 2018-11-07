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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,91 грн/долар

Новини » Фінанси    07.11.2018 - 13:42
Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара падає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 7 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,91 грн/долар, купівлі знизився до 27,89 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,07 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8800 - 27,9000 грн/долар, євро 31,9755 - 31,9985 грн/євро, російський рубль 0,4221 - 0,4226 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8900    27,9150

EUR/UAH     32,0539    32,0799

RUB/UAH     0,4233       0,4240

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,91 грн/долар

Нагадаємо, 6 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,93 - 27,95 грн/долар, євро 31,8904 - 31,9105 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4240 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 листопада встановлено на такому рівні: 2795,584 гривень за 100 доларів (-5,9473 гривень).

НБУ знизив довідковий курс долара до 27,89 грн/долар Долар подешевшав на готівковому ринку на 3 копійки
Теми: Курс долара
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