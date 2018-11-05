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Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,01 грн/доллар

Новости » Финансы    05.11.2018 - 13:37
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара падает на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 5 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 28,01 грн/доллар, в покупке снизился на 10 копеек 27,99 грн/доллар. Курс евро в продаже упал на 14 копеек до 31,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1600 - 28,1800 грн/доллар, евро 31,9147 - 32,9347 грн/евро, российский рубль 0,4232 - 0,4239 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9950    28,0150

EUR/UAH     31,8443    31,8642

RUB/UAH     0,4276       0,4282

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,01 грн/доллар

Напомним, 2 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,0900 - 28,1100 грн/доллар, евро 30,0673 - 32,1016 грн/евро, российский рубль 0,4251 - 0,4258 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,13 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на таком уровне: 2813,2823 гривен за 100 долларов (-2,504 гривен).

НБУ понизил справочный курс доллара до 28,01 грн/доллар Доллар и евро подешевели на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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