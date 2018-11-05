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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,01 грн/долар

Новини » Фінанси    05.11.2018 - 13:37
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара падає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 5 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 28,01 грн/долар, купівлі знизився на 10 копійок 27,99 грн/долар. Курс євро у продажу впав на 14 копійок до 31,86 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1600 - 28,1800 грн/долар, євро 31,9147 - 32,9347 грн/євро, російський рубль 0,4232 - 0,4239 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9950    28,0150

EUR/UAH     31,8443    31,8642

RUB/UAH     0,4276       0,4282

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,01 грн/долар

Нагадаємо, 2 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,0900 - 28,1100 грн/долар, євро 30,0673 - 32,1016 грн/євро, російський рубль 0,4251 - 0,4258 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2813,2823 гривень за 100 доларів (-2,504 гривень).

НБУ знизив довідковий курс долара до 28,01 грн/долар Долар і євро подешевшали на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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