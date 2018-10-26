Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,26 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вновь растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 26 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизились на 11 копеек до 28,26 грн/доллар, в покупке также упал до 28,23 грн/доллар. Курс евро в продаже упал на 18 копеек до 32,10 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,3200 - 28,3400 грн/доллар, евро 32,2054 - 32,2509 грн/евро, российский рубль 0,4307 - 0,4318 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2300 28,2600

EUR/UAH 32,0806 32,1034

RUB/UAH 0,4292 0,4299

Напомним, 25 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,3500 - 28,3700 грн/доллар, евро 32,2651 - 32,2850 грн/евро, российский рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,33 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 2833,5582 гривен за 100 долларов (+12,2485).