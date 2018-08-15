Курс доллара на межбанке находится на отметке 27,47 гривен за доллар

Евро на межбанке подешевел на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 15 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и находится на отметке 27,47 грн/долл, курс в покупке составил 27,43 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек - до 31,13 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,4300 - 27,4700 грн/доллар, евро 31,0919 - 31,1344 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4145 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,4300 27,4700

EUR/UAH 31,0919 31,1344

RUB/UAH 0,4136 0,4145

Напомним, 14 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 - 27,4700 грн/доллар, евро 31,2290 - 31,2745 грн/евро, российский рубль 0,4045 - 0,4053 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 14 августа, ослабил курс гривны до 27,45 гривен за доллар. Официальные курсы валют на 15 августа установлены на таком уровне:

2745,8922 гривны за 100 долларов (+11,4474);

3131,9646 гривны за 100 евро (+13,8799).