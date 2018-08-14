Курс доллара на межбанке 14 августа вырос до 27,47 гривен/доллар

Евро подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 14 августа 2018 года повысился на 9 копеек - до 27,47 грн/долл, курс в покупке повысился до 27,43 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 4 копейки - до 31,27 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 -27,4700 грн/доллар, евро 31,2290 - 31,2745 грн/евро, российский рубль 0,4045 - 0,4053 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,2900 27,3300

EUR/UAH 31,2290 31,2745

RUB/UAH 0,4045 0,4053

Напомним, 13 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3400 - 27,3800 грн/доллар, евро 31,1897 - 31,2354 грн/евро, российский рубль 0,4038 - 0,4046 грн/рубль.

Отметим, 14 августа в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже достиг 27,55 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 27,29 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 августа курс евро в продаже вырос на 8 копеек - до 31,62 гривен за евро.

Национальный банк Украины на межбанковском рынке 14 августа продал еще 66,6 млн долларов для поддержания курса гривны. Был объявлен аукцион объемом до 100 млн долларов, на который подали 46 заявок. В итоге НБУ продал 66,6 млн долларов, удовлетворив 22 заявки. Средневзвешенный курс по результатам торгов составил 27,4619 гривен за доллар