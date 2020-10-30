Курс долара на міжбанку досяг максимуму з початку року

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар перевищив рівень 28,50 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 30 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 6 копійок до 28,52 гривень за долар, курс купівлі до 28,50 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,30 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,5000 - 28,5200 грн/долар, євро 33,2794 - 33,3028 грн/євро, російський рубль 0,3589 - 0,3593 грн/рубль.

Таким чином, курс долара піднявся вище рівня 28,50 гривень - максимуму з початку року. У той же час курс євро відійшов від максимальних значень, досягнутих раніше на цьому тижні.

Зазначимо, 29 жовтня торги по долару закрилися в 28,4450 - 28,4600 грн/долар, євро 33,2209 - 33,2384 грн/євро, російський рубль 0,3604 - 0,3607 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на такому рівні: 28,4507 гривень за 1 долар (+0,0124 грн). При цьому курс долара на 30 жовтня становить 28,4383 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.