Курс долара на міжбанку 5 червня підвищився до 26,165 гривень/долар

Євро знизився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 5 червня 2018 року підвищився на 0,5 копійки до 26,165 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1 копійку до 26,15 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок - до 30,52 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1500 – 26,1650, євро 30,5065 – 30,5214 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1500 26,1650

EUR/UAH 30,5065 30,5214

RUB/UAH 0,4192 0,4197

Нагадаємо, 4 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 – 26,1600, євро 30,6282 – 30,6490 грн/євро, російський рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку до 26,13 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 25,91 гривень за долар. Порівняно з даними 4 червня, курс євро у продажу підвищився на 6 копійок - до 30,76 гривень за євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара зберігся на рівні 25,89 гривень за долар. Порівняно з даними на 1 червня, курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,70 гривень за євро.