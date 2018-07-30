Курс доллара на межбанке 30 июля повысился до 26,87 гривен/доллар

Евро понизился на 31 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 30 июля 2018 года, повысился на 13 копеек - до 26,87 грн/долл, курс в покупке повысился на 12 копеек до 26,83 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 30,7 копеек - до 31,46 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8300-26,8700, евро 31,4179-31,4620 грн/евро, российский рубль 0,4307-0,4316 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,8300 26,8700

EUR/UAH 31,4179 31,4620

RUB/UAH 0,4307 0,4316

Напомним, 27 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400, евро 31,1224 - 31,1547 грн/евро, российский рубль 0,4252 - 0,4259 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 июля, ослабил курс гривны до 26,76 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2 676,1506 гривны за 100 долларов (+11,0094); 3 111,0251 гривны за 100 евро (-11,4543); 4,2497 гривны за 10 рублей (+0,0288).

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 июля 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки - до 26,92 гривен за доллар, в покупке курс доллара не изменился - 26,66 гривен за доллар. По сравнению с данными 27 июля курс евро в продаже снизился на 3 копейки - до 31,50 гривен за евро.