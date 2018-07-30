Курс долара на міжбанку 30 липня підвищився до 26,87 гривень/долар

Євро знизився на 31 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 30 липня 2018 року, підвищився на 13 копійок - до 26,87 грн/дол, курс купівлі підвищився на 12 копійок до 26,83 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 30,7 копійок - до 31,46 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8700, євро 31,4179 - 31,4620 грн/євро, російський рубль 0,4307 - 0,4316 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,8300 26,8700

EUR/UAH 31,4179 31,4620

RUB/UAH 0,4307 0,4316

Нагадаємо, 27 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400, євро 31,1224 - 31,1547 грн/євро, російський рубль 0,4252 - 0,4259 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 27 липня, послабив курс гривні до 26,76 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2 676,1506 гривні за 100 доларів (+11,0094); 3 111,0251 гривні за 100 євро (-11,4543); 4,2497 гривні за 10 рублів (+0,0288).

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 липня 2018 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки - до 26,92 гривень за долар, курс купівлі долара не змінився - 26,66 гривень за долар. Порівняно з даними 27 липня курс євро у продажу знизився на 3 копійки - до 31,50 гривень за євро.