Курс доллара на межбанке 27 марта повысился до 26,35 гривен/доллар

Евро понизился на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 27 марта 2018 года повысился на 3 копейки до 26,35 грн/долл, курс в покупке повысился на 3 копейки до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 8 копеек - до 32,66 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3500, евро 32,6183 – 32,6555 грн/евро, российский рубль 0,4588 - 0,4596 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3500

EUR/UAH 32,6183 32,6555

RUB/UAH 0,4588 0,4596

Напомним, 26 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2900 – 26,3200, евро 32,7047 – 32,7368 грн/евро, российский рубль 0,4595 - 0,4606 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2630,4390 гривны за 100 долларов (+3,8912); 3264,6378 гривны за 100 евро (+21,9019); 4,6145 гривны за 10 рублей (+0,0152).

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 марта 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,36 гривны/доллар, в покупке курс незначительно понизился - до 26,11 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 26 марта, увеличился на 16 копеек - до 32,88 гривны/евро.