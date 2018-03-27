Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс долара на міжбанку 27 березня підвищився до 26,35 гривень/долар

НовиниФінанси    27.03.2018 - 17:13
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 27 березня 2018 року підвищився на 3 копійки до 26,35 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3 копійки до 26,32 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок - до 32,66 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3500, євро 32,6183 – 32,6555 грн/євро, російський рубль 0,4588 - 0,4596 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3200 26,3500

EUR/UAH 32,6183 32,6555

RUB/UAH 0,4588   0,4596

Нагадаємо, 26 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2900 – 26,3200, євро 32,7047 – 32,7368 грн/євро, російський рубль 0,4595 - 0,4606 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2630,4390 гривні за 100 доларів (+3,8912); 3264,6378 гривні за 100 євро (+21,9019); 4,6145 гривні за 10 рублів (+0,0152).

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2018 року, 11:15 курс долара на продажу знизився на 2 копійки до 26,36 гривні/долар, курс купівлі підвищився - до 26,11 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 26 березня, збільшився на 16 копійок - до 32,88 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку о 12:25 підвищився до 26,33 грн/долар Курс долара на найближчий тиждень стабілізується, - аналітик
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top