Курс долара на міжбанку 27 березня підвищився до 26,35 гривень/долар

Євро знизився на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 27 березня 2018 року підвищився на 3 копійки до 26,35 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3 копійки до 26,32 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок - до 32,66 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3500, євро 32,6183 – 32,6555 грн/євро, російський рубль 0,4588 - 0,4596 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3500

EUR/UAH 32,6183 32,6555

RUB/UAH 0,4588 0,4596

Нагадаємо, 26 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2900 – 26,3200, євро 32,7047 – 32,7368 грн/євро, російський рубль 0,4595 - 0,4606 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2630,4390 гривні за 100 доларів (+3,8912); 3264,6378 гривні за 100 євро (+21,9019); 4,6145 гривні за 10 рублів (+0,0152).

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2018 року, 11:15 курс долара на продажу знизився на 2 копійки до 26,36 гривні/долар, курс купівлі підвищився - до 26,11 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 26 березня, збільшився на 16 копійок - до 32,88 гривні/євро.