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Курс долара на міжбанку 26 червня підвищився до 26,205 гривень/долар

НовиниФінанси    26.06.2018 - 17:05
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 2 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 26 червня 2018 року підвищився на 0,5 копійки до 26,205 грн/дол, курс купівлі підвищився на 0,5 копійок до 26,18 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки - до 30,57 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1800 – 26,2050, євро 30,5389 – 30,5681 грн/євро, російський рубль 0,4140 - 0,4148 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1800 26,2050

EUR/UAH 30,5389 30,5681

RUB/UAH 0,4140   0,4148

Нагадаємо, 25 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1750 – 26,2000, євро 30,5697 – 30,5963 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу знизився на 3 копійки до 26,22 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 26,02 гривень за долар. Порівняно з даними 25 червня, курс євро у продажу підвищився на 6 копійок - до 30,84 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку о 12:35 збільшився до 26,21 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 зберігся на рівні 26,20 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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