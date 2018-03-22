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Курс долара на міжбанку 22 березня знизився до 26,28 гривень/долар

НовиниФінанси    22.03.2018 - 17:09
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 2 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 22 березня 2018 року знизився на 6 копійок - до 26,28 грн/дол, курс купівлі знизився на 6 копійок до 26,24 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки - до 32,35 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2400 – 26,2800, євро 32,2988 – 32,3480 грн/євро, російський рубль 0,4588 - 0,4599 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,2400 26,2800

EUR/UAH 32,2988 32,3480

RUB/UAH 0,4588   0,4599

Нагадаємо, 21 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3000 – 26,3400, євро 32,3200 – 32,3665 грн/євро, російський рубль 0,4583 - 0,4593 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,28 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2628,0974 гривні за 100 доларів (-2,0144); 3228,8805 гривні за 100 євро (+0,1553); 4,5710 гривні за 10 рублів (+0,0130).

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 березня 2018 року, 11:05 курс долара в продажу знизився на 5 копійок до 26,40 гривні/долар, курс купівлі знизився на 4 копійки - до 26,13 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 21 березня, збільшився на 9 копійок - до 32,72 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку о 12:30 знизився до 26,28 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:25 зберігся на рівні 26,28 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк
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